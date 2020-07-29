Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Keşan Belediyesi "Sosyal Hizmet Çadırı" açtı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde "Sosyal Hizmet Çadırı" kurulduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapmayı hedeflediklerini belirtti.

"Paylaşmak güzeldir" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Helvacıooğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız çadırımızdan ihtiyacı olan giysi ve eşyaları alabilir ya da artık ihtiyaç duymadığı ancak kullanılabilir durumdaki giysi ve eşyaları çadırımıza bırakabiliyor. Paylaşmak güzeldir.

Kurban Bayramı öncesinde çocuklarımızı ve ailelerimizi sevindirmek çok önemli.Evinizde kullanmadığınız, küçük kalan, büyük gelen kıyafetlerinizi Sosyal Hizmet Çadırımıza getirebilirsiniz. Bizler veren el ile alan el arasında aracı oluyoruz. Getirenden Allah razı olsun, alanlara da hayırlı olsun. Bayramımız şimdiden mübarek olsun."

Meriçli öğrencilerin başarısı

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, LGS sınavında yüzde 10'luk başarı dilimi içerisine girmeyi başaran öğrencileri başarı belgesi ve hediye ile ödüllendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, sınavda başarı gösteren 14 öğrenciyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak ve okul müdürleriyle birlikte makamında kabul etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Güngör, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Güngör, öğrencilere eğitim hayatında başarı diledi.