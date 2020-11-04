Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ı TBMM'de ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapımı devam eden ve planlaması gerçekleştirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Aksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arslan'a çalışmalarında başarı diledi.

Arslan da Aksal'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Novoberdaliu'ya teşekkür etti.

Gürkan, Türkiye ve Kosova'nın ortak kültürel değerlere sahip dost ve kardeş ülkeler olduğun belirtti.

Novoberdaliu da Gürkan'a çalışmalarında başarı diledi.

Gürkan, Novoberdaliu'a ziyaretin anısına Edirnekari tablo hediye etti.

Bülent Ecevit'in vefatının 14. yılı

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Bülent Ecevit'in vafatının 14. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, 5 Kasım 2006 yılında vefat eden Ecevit'in, halkı düşünerek kendini Türk milletine adadığını belirtti.

Ecevit'in ömrünü Türk halkına adadığı için "Halkçı Ecevit" sıfatıyla ödüllendirildiğini, ezilenlerin umudu olduğu için "Karaoğlan" sıfatını hak etmiş bir genel başkan olduğuna vurgu yapan Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'de ayak basmadık ilçe, köy bırakmayarak siyasetin sahada, alanda yapılacağını bize gösteren bir devlet adamıydı. Başbakanlık döneminde 1974 Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirmiş, 1999 yılında da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini başarmış büyük bir devlet adamıdır. Dünyada da saygın bir devlet adamı olan Ecevit'i ölümünden bugüne hala 'Çiftçi dostu', 'İşçi babası', 'Kıbrıs fatihi' olarak anıyoruz, hala özlüyoruz ve ruhu şad olsun diyoruz. Türk milleti Bülent Ecevit'e minnettardır."