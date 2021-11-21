Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir süre önce yenileme işlemlerine başlanan Keşan Atatürk Stadyumu'nu yıl sonuna kadar tamamlamak için tüm gayret gösterdiklerini belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçeye modern ve sporun her alanını içerisinde barındıran bir stadyum kazandıracaklarını söyledi.

Keşan Atatürk Stadyumunu kente yakışan ve günün şartları ile ihtiyaçlarına cevap veren bir tesis olarak hazırladıklarını aktaran Helvacıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Keşan Atatürk Stadyumumuzu yıl sonu tüm donatılarıyla eş zamanlı olarak bitiriyoruz. Mini idman sahası, sentetik sahamız, tenis kortu, voleybol, basketbol sahaları, soyunma odaları, kapalı spor salonu, tartan pist başta olmak üzere; çok güzel bir tesise kavuşmamıza az kaldı. Dünya standartlarına eş değer bir tartan pist ile de yürümek ve koşmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Sporu seven ve sevdiren belediye olarak tüm hemşerilerimiz yeni stadyumumuzda keyifli vakit geçirecekler. Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 11 mahalleye 11 semt sahası, yüzme havuzu, spor tesisleri ile Keşan'ımız adından artık sporda da daha çok söz ettirecek."

Aliya İzetbegoviç Edirne'de anılacak

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, Edirne Mimar Sinan Vakfı ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nün hazırladığı programla Edirne'de anılacak.

Edirne Mimar Sinan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Müjdat Kahve, yaptığı açıklamada, Aliya İzetbegoviç'i anma etkinliğine tüm Edirnelileri davet etti.

"Aliya, bir medeniyetin yeniden inşası" adı altındaki proje kapsamında Edirne'de de resim sergisi ve panel düzenleneceğini anlatan Kahve, açıklamasında şunları kaydetti:

"23 Kasım Salı günü Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkon Kongre Merkezi'nde saat 15.00'te hem resim sergisinin açılışını hem de paneli gerçekleştirmiş olacağız. Bu proje 2021-2023 yıllarını kapsayan iki yıllık bir projedir. İki ay önce Gazi Üniversitesi salonunda tanıtımı yapıldı. İlk program da bir ay önce Bursa'da icra edildi. Daha sonra farklı illerde üniversitelerde tanıtım programları devam edecek. Biz de Edirne'de bilge kralı tekrar gündemimize alarak onu daha yakından tanımayı ve gençliğe önder bir lider kişi olarak tanıtılması için gayrette bulunuyoruz. Ayrıca programda bu proje için özel olarak hazırlanmış 'Bilge Aliya' isimli kitabı da programın bütün katılımcılarına hediye edeceğiz. Başta gençlerimiz olmak üzere bütün Edirneli hemşerilerimizi Aliya'yı daha yakından tanımak, onun fikirlerini ve mücadelesini anlamak adına programımıza davet ediyorum"

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi'nde Avukat Mikail Hasbek'in moderatörlüğünde yapılacak panele konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Asım Yediyıldız, Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ömer Aksoy, Anaya Mahkemesi'nde görevli Dr. Osman Arslan katılacak.