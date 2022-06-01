Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile beraberindeki heyet, Bulgaristan'ın Kırcaali Devlet Hastanesinde doktorlarla bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda sağlık turizmi ve kanser tedavisindeki son gelişmeler konuşuldu.

Toplantıda, Trakya Üniversitesi Hastanesi çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Hatipoğlu, 2021 yılında 444 bin hastaya ayaktan poliklinik, 34 bin hastaya da yatarak sağlık hizmeti verildiği belirtti.

Hastanesinin onkoloji konusunda Türkiye'nin en çok araştırma yapan hastanelerinden biri olduğunu aktaran Hatipoğlu, Trakya Üniversitesinin sağlık turizmi alanında güçlü adımlar attığını da ifade ederek geçen yıl Bulgaristan'dan yaklaşık 2 bin hastanın tedavi amaçlı Trakya Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade etti.

Rektör Yardımcısı Türkyılmaz da Bulgaristan ile yakın ilişkiler kurduklarını, iş birliklerinin artarak süreceğini belirtti.

Keşan'da "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" düzenlendi

Keşan Belediyesi tarafından Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Keşan Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmada balkon ve bahçeler, mekanın genel tasarımı, estetik görünüşü ve bakımlılığı gibi yönlerden değerlendirildi.

Yarışmada birinciliği Gürsel Debreli elde ederken Ayşe Uz ikinci, Hamide İnce ise üçüncü oldu.

Çevre bilinci ve sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek ve iklim değişikliğine karşı dikkat çekmek için düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.