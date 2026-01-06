Edirne'den Komisyonsuz Yemek Siparişi: 'Yemek Butik' Sistemi - Son Dakika
Edirne'den Komisyonsuz Yemek Siparişi: 'Yemek Butik' Sistemi

06.01.2026 16:34
Edirne'deki esnaflar, yüksek komisyonlara son vermek için 'Yemek Butik' sistemini başlattı.

(EDİRNE) - Edirne Tatlıcı, Büfeci, Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Harun Özen, çevrim içi yemek sipariş platformlarında yüzde 18-40 arasında uygulanan komisyon oranlarının işletmelerin kar marjlarını önemli ölçüde düşürmesi üzerine komisyonsuz "Yemek Butik" sistemini devreye aldıklarını bildirdi.

Edirne Tatlıcı, Büfeci, Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Özen, yaptığı açıklamada, çevrim içi yemek sipariş platformlarında uygulanan yüzde 18 ila 40 arasındaki yüksek komisyon oranlarının esnafın kar marjını ciddi biçimde düşürdüğünü belirtti.

Soruna çözüm olarak esnafın komisyonsuz sipariş alabilmesini sağlayan "Yemek Butik" sisteminin hayata geçirildiğini açıklayan Özen, "Geleneksel platformlarda yüzde 18 ila yüzde 40 arasında değişen komisyon oranları, işletmelerimizin kar marjlarını önemli ölçüde düşürmektedir. Bu soruna çözüm amacıyla, esnaf ve sanatkarlarımızın dijital ortamda komisyonsuz sipariş alabilmesini sağlamak üzere 'Yemek Butik' adlı yeni bir sistem devreye alınmıştır" dedi.

Web sitesi kurulumu ve altyapı desteğinin ücretsiz olacağını, katılanların komisyonsuz satış yapabileceklerini, kampanya ve fiyatlandırma üzerinde tam kontrolleri olacağını anlatan Özen, "Odamız, bu yeni sistemi üyelerimize tanıtmak ve süreci yakından takip etmek amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürmektedir. Amacımız, esnafımızın dijital dünyada daha güçlü ve adil koşullarda yer almasını sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Edirne

20:58
19:52
19:35
19:22
19:16
18:58
