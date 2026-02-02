Edirne\'den Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Edirne Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Tarancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tarancı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğraflarını seçen Tarancı, "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğraflarını seçen Tarancı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesini beğendi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.