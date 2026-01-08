Edirne İl Genel Meclisi Ocak Toplantıları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları sürüyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, yoklamanın ardından son oturuma ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Serdar Çığla, Havsa ve Süloğlu ilçelerine bağlı köylerde görev yapan aile hekimlerinin sunduğu hizmetlere ilişkin rapor sundu.

Köylere hizmet veren aile hekimlerinin vatandaşların sağlık geçmişini yakından takip ettiğini belirten Çığla, belirli zamanlarda köylere gelen aile hekimlerinin hem genel sağlık hizmeti hem de koruyucu sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Çığla, aile hekimlerinin köy nüfusuna göre hizmet verdiğini belirterek, "Havsa ve Süloğlu ilçelerine bağlı bazı köylerdeki sağlık evlerinin onarım ve düzenlemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda kaymakamlıklar ve ilçe sağlık müdürlüklerinin koordineli şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Köylerde vatandaşlara düzenli sunulacak sağlık hizmeti, il ve ilçe merkezlerindeki devlet hastanelerinin yükünü de azaltacaktır." dedi.

Gegeoğlu ise Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından köylere yönelik birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, sağlık evleriyle ilgili konunun da en kısa sürede ele alınacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu köylere kazandırılan spor tesislerine ilişkin, Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş ise Edirne Katı Atık Yönetimi Birliğinin çalışmaları hakkında sunum yaptı.