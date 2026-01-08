Edirne İl Genel Meclisi Ocak Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne İl Genel Meclisi Ocak Toplantıları Devam Ediyor

08.01.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi toplantısında aile hekimleri ve köy sağlık hizmetleri ele alındı.

Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları sürüyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde, yoklamanın ardından son oturuma ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Serdar Çığla, Havsa ve Süloğlu ilçelerine bağlı köylerde görev yapan aile hekimlerinin sunduğu hizmetlere ilişkin rapor sundu.

Köylere hizmet veren aile hekimlerinin vatandaşların sağlık geçmişini yakından takip ettiğini belirten Çığla, belirli zamanlarda köylere gelen aile hekimlerinin hem genel sağlık hizmeti hem de koruyucu sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Çığla, aile hekimlerinin köy nüfusuna göre hizmet verdiğini belirterek, "Havsa ve Süloğlu ilçelerine bağlı bazı köylerdeki sağlık evlerinin onarım ve düzenlemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda kaymakamlıklar ve ilçe sağlık müdürlüklerinin koordineli şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Köylerde vatandaşlara düzenli sunulacak sağlık hizmeti, il ve ilçe merkezlerindeki devlet hastanelerinin yükünü de azaltacaktır." dedi.

Gegeoğlu ise Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından köylere yönelik birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, sağlık evleriyle ilgili konunun da en kısa sürede ele alınacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu köylere kazandırılan spor tesislerine ilişkin, Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş ise Edirne Katı Atık Yönetimi Birliğinin çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne İl Genel Meclisi Ocak Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:03:51. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi Ocak Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.