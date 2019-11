Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü resepsiyonu

Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen resepsiyonda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Edirne 97 yıl önce son kez kurtulurken tüm insanların ortak bir dileği olduğunu vurgulayan Gürkan, "Ortak bir hedef, ortak bir beklenti vardı. O da özgür ve bağımsız bir ülkede, özgür ve bağımsız olarak yaşamak. Cumhuriyet'in bize kazandırdığı en büyük nimetlerden, en büyük kazanımlardan biri budur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bizlere öyle bir cumhuriyet hediye ettiler ki 781 bin kilometrekaredeki her vatandaş aynıydı, her vatandaş eşit ve denkti. Cumhuriyet'in sunduğu fırsat eşitliğiyle çalışan mücadele eden herkes her yere gelebilirdi. Biz o yüzden Cumhuriyet'e çok şey borçluyuz." dedi.

Konuşmanın ardından 1920-1923 yıllarında TBMM'de Edirne milletvekili olarak görev yapan, devletin ve Cumhuriyet'in kurucuları arasında bulunan Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile Garp Cephesi Komutanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü Paşa'ya fahri hemşehrilik beratı verildi.

Beraatları, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, İsmet İnönü Paşa'nın beratını ise torunu Ayşe Gülsün Bilgehan aldı.

Resepsiyona, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Taraftar grubu tarihi köprüde meşale yaktı

Edirnespor Sınırbeyi taraftar grubu, tarihi Tunca Köprüsü'ne etkinlik düzenledi.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan taraftar grubu köprüde meşale yaktı ve "Kalbimiz Edirne için atıyor" şeklinde slogan attı.

Edirnespor Sınırbeyi Taraftar Derneği Başkanı Kıvanç Arda, tarihi kent Edirne'de tarihi bir günün yaşandığını belirterek, "Sınırbeyi taraftar grubu olarak, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladık. Tunca Köprüsü'nde söylediğimiz marşlar ile ulus sevgimizi haykırdık. Meşalelerimizle Edirne'yi aydınlattık." diye konuştu.