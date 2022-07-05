Yönetim kurulunda 2022 yılında uygulanan ve devam eden mali destek programları, finansman desteği programları, güdümlü projeler, teknik destek programları ve 2024-2028 Trakya Bölge Planı konuları görüşüldü.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Kırbıyık, TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.