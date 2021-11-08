Üye Girişi
Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı - Son Dakika

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı

08.11.2021 16:20

Son günlerde İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği ve çevresine akın eden genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkiye sebep olmuştu. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri şehitlikteki denetimleri sıkılaştırdı.

Edirnekapı Şehitliği'nde son dönemde uygunsuz hareketler sergileyen genç çiftlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıklaştırıldı

ŞÜPHELİ ARAÇ SAHİPLERİ UYARILDI

Denetim yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması istendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler polisi harekete geçirdi! Bölgedeki denetimler sıklaştırıldı

"DENETLEMELERDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ"

Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek için şehitlik içinden geçen bir vatandaş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'Acaba ne oldu?' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz" dedi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı

Eyüpsultan, Edirnekapı, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları 16:10 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bu pozisyonu izlemek zor olacak 15:40 Bu pozisyonu izlemek zor olacak Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi 15:18 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek

Son Dakika Haberleri
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
16:00 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
15:55 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı
15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti
15:50 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi
15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum         
16:09
Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı         
15:57
Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti         
15:53
Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı         
15:48
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı         
15:11
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 16:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement