Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı - Son Dakika

Edirnekapı Şehitliği'nde son dönemde uygunsuz hareketler sergileyen genç çiftlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİ ARAÇ SAHİPLERİ UYARILDI

Denetim yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması istendi.

"DENETLEMELERDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ"

Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek için şehitlik içinden geçen bir vatandaş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'Acaba ne oldu?' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz" dedi.