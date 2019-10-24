Son Dakika Haberleri: Edis'ten eski yapımcıya dava
Son Dakika Magazin Edis'ten eski yapımcıya dava

Edis'ten eski yapımcıya dava

1 saat önce

Şirket yetkilileri, Edis'ten 3 milyon 400 bin lira alacakları olduğunu öne sürerek üç ayrı mahkemede dava açmış, talep üzerine mahkeme ünlü şarkıcı hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti.

Edis'ten eski yapımcıya dava, System.String[]

Şirket yetkilileri, Edis'ten 3 milyon 400 bin lira alacakları olduğunu öne sürerek üç ayrı mahkemede dava açmış, talep üzerine mahkeme ünlü şarkıcı hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti.


Karşı atağa geçen Edis de Bon Prodüksiyon hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamadığını öne süren Edis'in avukatı Ali Cem Alıcı, "sahtecilik" suçundan dava açılmasını talep etti:


"Edis, bu şirkete sadece noterden kendisini konser gibi faaliyetlerde temsil etmesi için yetki vermiştir. Şirketin yetkilisi Bilal Oğuz mahkemeye 19 Şubat 2018 tarihli menajerlik sözleşmesinin fotokopisini sunmuş, Edis de böyle bir sözleşmeyi ilk kez öğrenmiştir. Sözleşmedeki imzalar Edis'e ait değildir. Şüpheli hakkında özel belgede sahtecilik suçundan dava açılsın."


Alıcı ayrıca yaptığı açıklamada Edis hakkında verilen ihtiyati haciz kararının aynı gün kaldırıldığını söyledi.

Edis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargı reformu paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yasallaşan kararlar
Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz veren Şeyma Subaşı, ailesinden gelen tepkileri anlattı MasterChef'e veda eden isim Faruk Batuhan oldu Hadise doğum gününde mezdeke oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 09:56:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edis'ten eski yapımcıya dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]