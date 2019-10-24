Edis'ten eski yapımcıya dava

Şirket yetkilileri, Edis'ten 3 milyon 400 bin lira alacakları olduğunu öne sürerek üç ayrı mahkemede dava açmış, talep üzerine mahkeme ünlü şarkıcı hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti.



Karşı atağa geçen Edis de Bon Prodüksiyon hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketle menajerlik sözleşmesi imzalamadığını öne süren Edis'in avukatı Ali Cem Alıcı, "sahtecilik" suçundan dava açılmasını talep etti:



"Edis, bu şirkete sadece noterden kendisini konser gibi faaliyetlerde temsil etmesi için yetki vermiştir. Şirketin yetkilisi Bilal Oğuz mahkemeye 19 Şubat 2018 tarihli menajerlik sözleşmesinin fotokopisini sunmuş, Edis de böyle bir sözleşmeyi ilk kez öğrenmiştir. Sözleşmedeki imzalar Edis'e ait değildir. Şüpheli hakkında özel belgede sahtecilik suçundan dava açılsın."



Alıcı ayrıca yaptığı açıklamada Edis hakkında verilen ihtiyati haciz kararının aynı gün kaldırıldığını söyledi.