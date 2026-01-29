Edremit'te Buz Pateni Pistine Yoğun İlgi - Son Dakika
Edremit'te Buz Pateni Pistine Yoğun İlgi

Edremit'te Buz Pateni Pistine Yoğun İlgi
29.01.2026 13:42
Yarıyıl tatilinde Edremit'teki buz pateni pisti, çocuklar için popüler bir sosyal alan oldu.

Van'ın Edremit ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan buz pateni pisti, yarıyıl tatilinde çocukların en çok tercih ettiği sosyal alanlardan biri haline geldi.

Edremit ilçesinde 'Spor Adası' olarak anılan bölgede inşa edilen modern buz pateni pisti, geçtiğimiz ay vatandaşların kullanımına açıldı. Açılışa özel şu an ücretsiz olan pist, çocukları buz pateniyle buluşturuyor. Tatil fırsatını değerlendirmek isteyen öğrenciler, aileleriyle birlikte piste akın ederken, gün boyu süren etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. İlk kez buz pateni deneyimi yaşayan birçok çocuk, eğitmenler eşliğinde temel eğitim alarak güvenli şekilde piste çıkma imkanı buldu.

Yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiklerini ifade eden çocuklar, eğitimlerin ardından gönüllerince kaydıklarını belirterek, arkadaşlarının da buraya gelip eğlenmesini istedi.

Aileler ise Edremit ilçesine kazandırılan tesis sayesinde çocukların tatilde hem eğlendiğini hem de spor yaptığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

