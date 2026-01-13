Edremit'te Kamyonet Şarampole Uçtu! - Son Dakika
Edremit'te Kamyonet Şarampole Uçtu!

Edremit'te Kamyonet Şarampole Uçtu!
13.01.2026 19:25
Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari bir kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı.

Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Gölü Sahil Yolu'nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 26 AIK 204 plakalı Citroen marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet kaldırma çarparak şarampole uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Edremit'te Kamyonet Şarampole Uçtu! - Son Dakika

