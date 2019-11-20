Efeler Ligi'nde 7'nci hafta başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise 7'nci haftayı Ziraat Bankası'na deplasmanda 3-2 kaybederek kapattı. Günün diğer iki maçında Sorgun Belediye, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, Halkbank da İstanbul BBSK'yı 3-0 mağlup etti.Efeler Ligi'nde 7'nci hafta yarın oynanacak Arhavi Voleybol – İnegöl Belediye ve Arkas Spor – Bursa Büyükşehir Belediye maçlarıyla sona erecek.