Efor Holding’den Efor Yatırım’da 2 Milyar TL’ye Kadar Pay Alım Planı

Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortaklarından Efor Holding A.Ş., şirkete olan bağlılığını ve uzun vadeli yatırım taahhüdünü yansıtmak amacıyla Efor Yatırım paylarında alım yapmayı planlıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaşılan bilgiye göre Efor Holding, 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda Efor Yatırım paylarında alım gerçekleştirebilecek. Alımların piyasa koşullarına bağlı olarak azami 2 milyar TL tutarla sınırlı olması ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Uzun vadeli yatırım yaklaşımının sermaye piyasalarına yansıması

Efor Holding’in pay alım planı, grubun yatırım yaptığı şirketlerde uzun vadeli değer yaratma yaklaşımının sermaye piyasalarına yönelik önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Holding; üretim, tarım, enerji ve sanayi alanlarında sürdürdüğü yatırımlarında büyüme, sürdürülebilirlik ve katma değer yaratmayı merkezine alırken, Efor Holding pay alım planıyla, Efor Yatırımın uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Efor Holding halihazırda Efor Yatırım sermayesinin yüzde 6,58’ine sahip bulunuyor. Alımlar sonucunda ulaşılacak pay oranı ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında eşik aşımı söz konusu olması halinde gerekli açıklamalar ayrıca yapılacak.

Pay alımlarının miktarı ve zamanlaması piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek.

Efor Holding, uzun vadeli yatırım anlayışı doğrultusunda Türkiye’de üretim, yatırım, istihdam ve katma değer yaratmaya yönelik büyüme stratejisini sürdürürken, sermaye piyasalarındaki yatırımlarını da aynı perspektifle ele alıyor.