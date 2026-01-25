EGE Denizi'nde yarın günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınan, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Fırtınanın, aynı gün 23.30 sıralarında etkisini kaybetmesi beklendiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?