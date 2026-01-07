Ege'nin En'leri Ödülleri Muğla'da Sahiplerini Buldu

Ege Gazeteciler Federasyonu "Ege'nin En'leri" ödül töreninin ilki Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki törende, Ege Bölgesi'ndeki 8 Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerince belirlenen 14 kategoride, 94 kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile gazeteciye ödül verildi.

Yılın Valisi seçilen Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, aldığı ödülün, Muğla'nın geleceği, huzuru, güvenliği için çalışan kurum, kuruluş, amirler ve yerel yönetimler ile gazetecilere verilmiş bir ödül olduğunu söyledi.

Muğla'yı birlikte yönettiklerini belirten Akbıyık, herkesin anayasa ve kanunlarla tanımlanmış görevleri olduğunu, bu görevi yaparken vatandaşların, STK'ların ve basının destek vermediği hiçbir projenin tam manasıyla başarıya kavuşamayacağını dile getirdi.

Akbıyık, gazetecilerin iyi günde, kötü günde her zaman yanlarında olduğuna vurgu yaparak, toplumsal projelere bir kamu görevlisi gibi destek verdiklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da, ödül töreninin ilkinin Muğla'da yapılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, basının yaptığı görevin kamu görevinden farksız olduğunu kaydetti.

Ege Gazeteciler Federasyonu ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ise ödüllerin, cemiyet başkanları tarafından belirlenen adaylar arasından gazetecilerin oylarıyla sahiplerini bulduğunu, bu yıl ilki düzenlenen organizasyonun gelecek yıllarda farklı illerde yapılacağını ifade etti.

AA'ya 4 ödül verildi

Haber kategorisinde Anadolu Ajansı (AA) Baş Muhabiri Durmuş Genç, Haber Fotoğrafı kategorisinde de Fethiye Muhabiri Ali Rıza Akkır ile AA serbest habercileri Osman Akça ve Ömer Kundakçı ödül aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Aydın Valisi Yakup Canpolat'ın, gazeteciler tarafından yılın valisi seçildiği organizasyonda, "En Başarılı Kaymakamlar", "En Başarılı İlçe Belediye Başkanları", "En Başarılı Kadın Girişimciler", "En Başarılı İş İnsanları", "En Başarılı Spor İnsanları", "Meslek Onur Ödülü Alan Gazeteciler" ve "Genç Kalemler" kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.