Egemen'in İtfaiye Hayali Gerçek Oldu

19.01.2026 17:00
Down sendromlu Egemen'in doğum gününde itfaiye eri olma hayali gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, Down sendromlu Egemen Turhan'ın (16), itfaiye eri olma hayali, doğum gününde gerçek oldu. Okuldan ekipler tarafından alınıp itfaiye kıyafet giydirilerek şehir turu attırılan Egemen Turhan, "Gezdirdiler beni, itfaiye arabasına bindim, kıyafetler giydirdiler. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim" dedi.

İlçede Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Down sendromlu Egemen Turhan, bir süre önce öğretmenlerine itfaiye eri olma hayalini anlattı. Bunun üzerine Okul Müdür Yardımcısı Funda Kır Gökner, Turhan'ın doğum günü için sürpriz hazırladı. Saray Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü'ne ulaşan Gökner, öğrencisinin durumunu ve hayalini anlattı. İtfaiye ekipleri de gerekli izinler alındıktan sonra Egemen Turhan'a doğum gününde sürpriz yaptı.

Okuduğu okuldan ekipler tarafından alınan Egemen Turhan, Saray İtfaiye istasyonuna getirildi. Burada itfaiye eri kıyafetleri giydirilen Egemen Turhan'a itfaiye aracı ile şehirde tur attırıldı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Turhan, "Gezdirdiler beni, itfaiye arabasına bindim, kıyafetler giydirdiler. Çok mutlu oldum teşekkür ederim" dedi.

'DOĞUM GÜNÜ PASTASI DA KESİLDİ'

Anne Emel Turhan da "Egemenin zaten en büyük hayallerinden biriydi itfaiyeci olmak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sayesinde sağ olsunlar Egemen'in bir hayalini gerçekleştirdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehir turu atan Turhan için doğum günü pastası da kesildi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

