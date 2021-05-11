EGİAD'ın Gündemi Sürdürülebilir Kent İzmir - Son Dakika

EGİAD'ın Gündemi Sürdürülebilir Kent İzmir

11.05.2021 08:32
EGİAD'ın Gündemi Sürdürülebilir Kent İzmir, System.String[]

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştirerek bir ilke imza atan EGİAD, İzmir'in sürdürülebilir kent modeli oluşturmak üzere sekretaryasını yürüttüğü "Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı" ekibiyle ile bir araya geldi.

Belediyeler arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik oluşturulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin konuğu oldu. Moderatörlüğünü EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın yaptığı toplantının açılışında, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarının önemine değinerek başladı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Yerel Yönetimlerin rolünün çok büyük ve önemli olduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, 1750'den fazla yerel ve bölgesel yönetimin oluşturduğu Sürdürülebilir Kentler Ağı'nın (ICLEI) Küresel Yönetim Kurulu'nda yer alıyor. Ayrıca İklim Eylemi ve Düşük Emisyon Geliştirme Portföyü'nün eş başkanlığını yürütüyor. Bunun yanısıra başkanımızın vizyonu doğrultusunda İzmir, Eylül 2021'de kültürel çeşitlilik, biyolojik çeşitlilik ve kentsel dayanıklılık arasındaki bağı tartışmak için Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu değerli çabaların İzmir'i doğa ile uyum içinde dünyada örnek bir kent yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Sürdürülebilir İzmir İçin EGİAD Çalışmaya Hazır

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı'nın yurdun farklı bölgelerinden Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü'nü imzalayan 30 belediyenin katılımıyla Temmuz 2019'da kurulduğunu hatırlatan EGİAD Başkanı, İZMİRSKGA'nın BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Türkiye'de kurulan ilk kentler birliği olma özelliği taşıdığına da dikkat çekti. Yelkenbiçer, sekretarya görevini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği Ağın, iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi konularında çalışma yapmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Yelkenbiçer sözlerini şu şekilde sürdürdü: " Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları için devletlerin yanı sıra yerel yönetimleri, özel sektörü ve sivil toplumu önemli bir paydaş olarak görmesi ile yeni bir sürece girildi. Bu süreci önemli kılan bazı verileri izninizle paylaşmak isterim. Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre, 2050'ye kadar 2.5 milyar kişinin daha kent nüfusuna eklenmesi ve dünya nüfusunun yüzde 68'inin şehirlerde yaşaması öngörülmektedir. Dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan şehirler, küresel ekonominin dörtte üçüne katkıda bulunmaktadır. 2050 yılına kadar, 6.5 milyar kişinin yaşayacağının tahmin edildiği kentlerde, dünya nüfusunun üçte ikisinin ağırlanması kaçınılmaz görünmektedir. Yakın bir gelecekte bu büyük nüfusu barındırmak zorunda kalacak dünya şehirleri, yoksulluk, işsizlik, 1 milyarın üzerinde gecekondu sakinin temel altyapı hizmetlerine erişim sorunları, salgın hastalıklar, iklim değişikliğine bağlı doğal afetler ve göç sorunları gibi büyük problemler ile baş etmeye çalışacaklardır. Bu sorunların üstesinden gelmek ancak ciddi ve planlı çalışmaların yapılması ile mümkün olabilir. Bizler EGİAD Ailesi olarak bu faaliyetlerin içinde yer almayı çok önemsiyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve İZMİRSKGA Genel Koordinatörü Ruhisu Can Al ise, sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları paylaştı. Yerel yönetimlerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi başlıklarda çalışma yapması gerektiğinin de altını çizdi. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı hakkında bilgi veren Al, "İzmir Sürdürülebilirlik Kurulu, bünyesinde çözüm ortaklığı yaptığı kurum ve kuruluşlarla beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel sürdürülebilirlik kapsamında geliştireceği politikalar, uygulamalar ve benzeri kurumsal düzenlemeleri ilçe belediyelerinin temsili, katılımı ve katkılarıyla yürüten özgün bir organizasyon biçimidir. Bu kapsamda sanayi, iş dünyası, yerel yönetimler, üniversiteler gibi kentin önemli aktörleri ile bir üst yapı oluşturarak çalışmak kentsel sorunlara ivedilikle çözüm getirecektir. EGİAD iş dünyası ile bu çerçevede çalışmak iyi olacaktır. Özellikle EGİAD'ın Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini tüzüğüne alması çok önemli bir adımdır. Hazırlayacağımız kurumsal sürdürülebilirlik raporlarını BM'ye teslim etmek uluslararası fonlara, hibelere erişimimizi kolaylaştıracak. Kaynak bulmak gibi en önemli sorunumuza çözüm olacak" dedi.

İZMİRSKGA İcra Kurulu Üyesi Umut Dilsiz ise, Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri doğrultusunda İzmirli gençleri aktive etmenin önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi. Gençlerin dinamik yapılarıyla hedeflere ulaşmada en önemli kesim olduğunu kaydeden Dilsiz, "Yaratıcılıklarını, birikimlerini kullanmamız gerekmekte. Sistemsel hataları aşarak bu programa gençleri dahil etmemiz gerekmekte. Soru değil sorun çözen gençler olmaları için özel bir metodoloji uygulamaya başladık. Kente olan aidiyetlerinin artması için yaptığımız çalışmalarla bu genç zihinlerin neler yaratabileceğini gördük ve mutlu olduk" dedi.

EGİAD'ın Gündemi Sürdürülebilir Kent İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel EGİAD'ın Gündemi Sürdürülebilir Kent İzmir - Son Dakika


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