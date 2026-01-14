Eğitim-Sen'den Danıştay'a Dava - Son Dakika
Eğitim-Sen'den Danıştay'a Dava

14.01.2026 19:17
Eğitim-Sen, öğretmenlerin resen atanmasına karşı Danıştay'da yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

(ANKARA) – Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu"nda yer alan ve bazı öğretmenlerin resen atanmasına yol açan düzenleme hakkında Danıştay'da yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu"nun bazı hükümlerine karşı Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli dava açtığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 34/7. maddesine dikkat çekilerek, engelli öğretmenler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler yönünden mazereti bulunan öğretmenler hakkında resen atama yapılamayacağına ilişkin sınırlama bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, duyurunun 2. sayfasında yer alan, "DİKKAT: İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünde ihtiyaç fazlası olanlar 3.1. maddesi kapsamında istisna tutulmayacaktır." ifadesiyle bu öğretmenlerin resen atamaya tabi tutulmasının öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu düzenlemenin yönetmelik hükmüyle çeliştiği savunuldu.

Eğitim-Sen, bu nedenle ilgili düzenlemenin uygulanmasının durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA

