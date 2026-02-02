Eğitim Uçağı Düştü: 3 Ölü

MOSKOVA, 2 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Orenburg bölgesinde bulunan Orsk kenti yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer pazartesi günü yerel saatle 12.51'de meydana gelen kazada St. Petersburg Devlet Sivil Havacılık Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden iki öğrenci ve bir öğretim görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Uçağın kaza anında eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre kurtarma ekipleri kaza yerinde herhangi bir yangın yaşanmadığını bildirdi.

Yerel kolluk yetkilileri, olayın nedeni hakkında soruşturma başlattı.