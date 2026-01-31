Eğitimde Koordinasyon Vurgusu - Son Dakika
Eğitimde Koordinasyon Vurgusu

Eğitimde Koordinasyon Vurgusu
31.01.2026 15:21
Gelibolu'da eğitim müdürleri toplantısında; başarı artırma ve planlamalar ele alındı.

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Gelibolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirilirken, ikinci dönemde yürütülecek faaliyetler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okul temelli planlamalar ele alındı.

Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekerek, ortak hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim ortamının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

