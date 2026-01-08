Ehliyetsiz Sürücünün Kaçışı Feci Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
Ehliyetsiz Sürücünün Kaçışı Feci Kazaya Sebep Oldu

08.01.2026 09:31
İstanbul'da ehliyetsiz sürücünün polisten kaçarken yaptığı kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücünün karıştığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücünün polisten kaçarken kazaya sebebiyet verdiği öğrenildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçmaya çalıştığı, kaçış sırasında karşı şeride girerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi İmrahor Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BLB 9816 plakalı aracı kullanan Musa A. devriye görevi yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sırasında hızla ilerleyen sürücü, bir süre sonra kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Kaçmaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen 57 AS 477 plakalı, Sadık A. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışan araç, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki çayırlık alana savruldu. Meydana gelen feci kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde Musa A.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yaralılardan birinin ehliyetsiz sürücü Musa A. olduğu, diğer üç yaralının ise Sadık A.'ın kullandığı araçta bulunan yolcular olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, polis ekiplerinin ehliyetsiz sürücüyü takip ettiği, sürücünün hızla kaçmaya çalıştığı ve birkaç saniye sonra karşı şeride girerek kazaya karıştığı anlar net şekilde görülüyor. Görüntülerde çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu ve ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığı anlar da yer aldı. Kazanın yaşandığı noktada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

