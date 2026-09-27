Ek tercihler açıklandı mı, YKS ek tercihletr açıklandı mı? - Son Dakika
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Ek tercihler açıklandı mı, YKS ek tercihletr açıklandı mı?

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Ek tercihler açıklandı mı, YKS ek tercihletr açıklandı mı?
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"Ek tercihler açıklandı mı, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" soruları, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. YKS ek tercih sürecine katılan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken sonuçların ne zaman ve nasıl öğrenileceği de gündemdeki yerini koruyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…

Üniversiteye yerleşme şansını ek tercih döneminde değerlendiren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ek tercih yapan öğrenciler, arama motorlarında "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" ve "Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt ararken, sonuç sorgulama ekranı da merak konusu oluyor. Özellikle kayıt süreci ve yerleştirme durumunu öğrenmek isteyen adaylar, gelişmeleri an be an takip ediyor. YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimizin devamında…

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite hayaline ek tercih döneminde ulaşmak isteyen adaylar için bekleyiş sürüyor. 21 Eylül'de sona eren 2026 YKS ek tercih işlemlerinin ardından adayların gözü kulağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" ve "Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin merak edilenler…

2026 YKS EK TERCİH DÖNEMİ TAMAMLANDI

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim programlarına yapılacak ek yerleştirme kapsamında tercih süreci sona erdi. Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, hangi programa yerleştiklerini öğrenebilmek için sonuç tarihinin netleşmesini bekliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2026 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle adaylar, geçmiş yıllardaki takvimi dikkate alarak tahmini bir tarih üzerinde duruyor. Sonuç tarihine ilişkin kesin bilgi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

GEÇEN YIL EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılmış, ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025'te adaylarla paylaşılmıştı. Geçen yılki takvim göz önüne alındığında, tercih sürecinin bu yıl daha erken tamamlanmasıyla birlikte 2026 YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

YKS ek tercih sonuçları açıklandığında adaylar, yerleştirme durumlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adayların, kayıt işlemlerine ilişkin duyuruları da yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

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