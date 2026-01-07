Eker Süt, Anfaş Gıda Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eker Süt, Anfaş Gıda Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor

Eker Süt, Anfaş Gıda Fuarı\'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor
07.01.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eker Süt, 32. Anfaş Fuarı'nda yeni ürünlerini sergileyerek iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Gıda ve içecek sektörünün prestijli buluşmalarından biri olan Anfaş FoodProduct-Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, bu yıl 32'nci kez kapılarını açtı. Eker Süt Ürünleri, 9 Ocak'a kadar Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyonda, mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Eker Süt Ürünler, Anfaş FoodProduct 2026'da yerini aldı. Fuarda şirket; klasik lezzetlerinin yanı sıra, fonksiyonel fayda sunan yeni ürün çeşitlerini de ziyaretçilerle buluşturuyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken marka; sevilen ayranları, farklı yoğurt çeşitleri, sütlü tatlıları, kahvaltılık ürünleri, probiyotik yoğurt ve diğer ürünlerini fuarda sergiliyor.

Fuar boyunca katılımcılar, markanın ürünlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulurken; ürünlerin içerikleri, üretim süreçleri ve kalite standartları hakkında marka temsilcilerinden bire bir bilgi alabiliyor. Marka, bu önemli organizasyonda sektörün bugününü ve yarınını birlikte değerlendirmeyi, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve kalite odaklı yaklaşımını paylaşmayı hedefliyor.

06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen 32'nci Anfaş FoodProduct - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın, yurt içinden 70 ilden ve yurt dışından 50'yi aşkın ülkeden 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile 300'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirmesi hedefleniyor. Gıda dünyasının nabzının attığı bu buluşmada marka, tüm ziyaretçileri standına bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Eker Süt, Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eker Süt, Anfaş Gıda Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:54:01. #7.11#
SON DAKİKA: Eker Süt, Anfaş Gıda Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.