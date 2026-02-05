Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ekinci'nin Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştüğü belirtildi.
Ekinci ve Kabulov Görüştü
