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MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu

23.10.2021 11:46
MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu

MediaMarkt Türkiye tarafından perakende dünyasının geleceğine yön vermek amacıyla 4 yıl önce başlatılan MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu.

MediaMarkt Türkiye tarafından perakende dünyasının geleceğine yön vermek amacıyla 4 yıl önce başlatılan MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bir vizyonerin fikriyle başlayan birçok proje, bugün milyarlarca dolarlık değerleme ile dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alıyor. Tüketimin arttığı, tüketici alışkanlıklarının değiştiği, dijitalin hayatın merkezine yerleştiği bir dünyada geleceğe uzanan, uygulanabilir, yaratıcı ve verimli projeler üreten girişimcilerin önemi çok büyük. Bu ekosistemin her geçen gün daha da büyüdüğü bugünlerde ise pek çok girişimci, finansal veya finansal olmayan çeşitli ihtiyaçlar duyuyor.

Bugünün inovatif fikirleriyle geleceğin perakende dünyasına yön vermek isteyen MediaMarkt Türkiye, bu amacı doğrultusunda MediaMarkt Startup Challenge projesini 4 yıl önce başlattı. Bu yıl Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen yarışma, perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler ve kurumsal dijitalleşme süreçleri alanlarında başvurular geldi.

Ağustos ayında başlayan başvuru sürecinin ardından İngiltere'den İsrail'e, Mısır'dan Pakistan'a ve Hollanda'dan ABD'ye dünyanın pek çok ülkesinden başvuru alan MediaMarkt Startup Challenge'ın finali, dijital etkinlik ve sektörel içerik platformu Digital Network Alkaş aracılığıyla gerçekleştirildi.

Kazanan girişimci Optiyol oldu

Ön elemeyi geçen 11 girişimcinin uzman jüriye sunumlarını yaptığı "Challenge Day"de kazanan girişimci Optiyol oldu. Satış sonrası teknolojiler kategorisinde başvuru yapan, Tuba Yılmaz Gözbaşı ve Uzan Gözbaşı'nın kuruculuğunu üstlendiği Optiyol, perakende ve nakliye firmalarının yakıt ve lojistik maliyetlerini düşürmek için bir algoritma oluşturdu.

Yeni nesil rota çözümü olarak da tabir edilen bir B2B uygulaması hazırlayan Optiyol, yakıt maliyetlerinde yüzde 15-20 ve sefer sayılarını yüzde 5-10 azaltırken, zamanında teslimat oranlarında ise yüzde 30'a varan gelişmeler sağlıyor.

MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının ikincisi ise MoEngage oldu. Almanya'da temeli atılan girişim, müşteri davranışlarını analiz etmeye ve onlarla internet sitesi, mobil ve e-posta ile kişiselleştirilmiş etkileşim kurulmasını sağlayan akıllı müşteri etkileşimi platformu. MoEngage, tek bir ekranda güçlü müşteri analitiği, yapay zeka destekli müşteri yolculuğu düzenlemesi ve kişiselleştirmesi sunuyor. Raviteja Dodda and Yashwanth Kumar'ın kuruculuğunu üstlendiği girişim de satış sonrası teknolojiler kategorisinde bulunuyor.

Nilhan Gür ve Banu Turgut Ahıska'nın kurucu ortaklığını üstlendiği Qumpara, tüketicilerin alışveriş yaptıktan sonra fişlerini yükledikleri bir mobil uygulama. Qumpara bu sayede tüketici ve marka arasındaki iletişim boşluğunu dolduruyor ve birebir kişiselleştirilmiş ilişki kurulmasını sağlıyor.

Ayrıca tüketiciye yeni teklif ve marka sadakati sunuyor. Kullanıcılar her ay kampanyalı noktalar, ürünler veya ürün gruplarından sürpriz hediyeler ve Qumpara Puan kazanırken bu puanlar çeşitli ödüllere veya alışveriş çeklerine dönüştürülebiliyor, biriktirip banka hesabına aktarılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, Türkiye'de iyi işlere imza atan ancak sesini istediği gibi duyuramayan, büyümek için güçlü ve yetkin bir desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerin sesi olmak için yola çıktıklarını bildirdi.

Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Her yıl birbirinden değerli iş fikirlerini değerlendiriyoruz ve bunu, girişimcilerimizle geleceğe yön vermek için yapıyoruz. Başka bir değişle MediaMarkt Startup Challenge ile projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz. Geçmiş yılların bazı başarılı girişimcileriyle çalışmalarımızı çoktan hayata geçirdik, bazılarıyla da çalışmalarımız sürüyor.

Bu nedenle girişimcilerin projemize olan talebinde her yıl artış yaşanıyor. Son 4 yılı göz önünde bulundurduğumuzda en yoğun başvuruyu bu yıl aldığımızı söyleyebilirim. Bu, doğru yolda olduğumuzun da net bir göstergesi ve baktığınızda bu yıl tam 46 ülkeden başvuru aldık. Bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca başta Optiyol, MoEngage ve Qumpara başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi kutlarım."

Yarışmada jüri koltuğunda bulunan Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, globalde ve Türkiye'de teknolojide akıllı dönüşümün öncülüğünü üstlenen Lenovo olarak MediaMarkt ile iş birliği içinde dijitalleşmeyi iş süreçlerine en yaratıcı şekilde katan girişimcileri MediaMarkt Startup Challenge projesiyle tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "İnovasyona olan bağlılığımızla, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen projede yarışan, perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler ve kurumsal dijitalleşme süreçlerine yönelik çözümler üreten tüm girişimcilerin inovatif projelerini tebrik ediyoruz.

Yarışmanın birincisi yeni nesil rota optimizasyonu çözümü sunan Optiyol'u ve sırasıyla ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahibi olan MoEngage ve Qumpara'yı gönülden kutluyoruz. Mediamarkt ile iş birliği yaptığımız MediaMarkt Startup Challenge projesinin geleceğe yön verecek girişimcilere cesaret katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MediaMarkt Startup Challenge'ın bu yıl jüri üyeleri arasında MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, MediaMarktSaturn N3XT Operasyon Direktörü Sonja Moosburger, Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler, Hackquarters Kurucusu ve CEO'su Kaan Akın bulunuyordu.

Yarışmaya, 46 ülkeden başvuru geldi. Bunlardan 114'ü perakende satış teknolojileri, 60'ı kurumsal dijitalleşme süreçleri, 18'i satış sonrası teknolojilerle ilgili girişimler oldu. Geri kalan başvurular ise farklı alanlarda yapıldı. Başvuran girişimlerden 113'ü yatırımcılardan fon toplamayı başardı.

Geçmiş yıllarda MediaMarkt Startup Challenge, 4 yıl içerisinde 600'e yakın girişimci MediaMarkt Startup Challange'a başvurdu. Bunların dağılımlarına bakıldığında 268 girişim perakende satış teknolojisi, 145 girişim kurumsal dijitalleşme süreçleri, 54 girişim satış sonrası teknolojileri, 56 girişim de diğer olarak nitelendirilen perakende dışı projelerden oluşuyor. Bu girişimler içinden 6'sı şu anda MediaMarkt Almanya ve MediaMarkt Türkiye'de kullanılıyor.

MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu
MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu
MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu
MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu
MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu
MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu

Pakistan, Hollanda, Türkiye, İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika


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