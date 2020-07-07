Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti - Son Dakika

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner, ülkede "yeni bir yol inşa edilmesi" çağrısında bulunarak görevinden istifa etti.

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner, ülkede "yeni bir yol inşa edilmesi" çağrısında bulunarak görevinden istifa etti.

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Ekvador basınında çıkan haberde, Sonnenholzner'in açıklamasına yer verildi.

Sonnenholzner, yaptığı açıklamada, kendisini bir politikacı gibi hissetmediğini belirterek, "Dünyamızın değiştiğine inanıyorum çünkü bu yeni realitede, birçok insanın anladığı gibi, siyaset yapmanın çok farklı yollarına ihtiyacımız var. Ekvador'un sorunlarıyla yüzleşmesi için yeni çözümlere ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İstifa kararının kendisi açısından kolay olmadığına dikkati çeken Sonnenholzner, "En rahat şey bu görevde kalmaktı ama hiçbir zaman rahatımı düşünmedim. En iyi sorumluluk bu görevden ayrılmak." ifadelerini kullandı.

Sonnenholzner, 2021'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olmak için istifa ettiği yönünde basında çıkan iddialara ilişkin ise açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya ülkeye hizmette bulunma fırsatı verdiği için teşekkür eden Sonnenholzner, gelecek yıl yapılacak seçimlerin "tarihteki en önemli seçimler" olacağını kaydetti.

Sonnenholzner, ülkeye yapılacak en iyi hizmetin, eşitsizlik, işsizlik, yolsuzlukla savaşmak olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Otto Sonnenholzner, eski Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla ilgili 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2018'de Ulusal Meclis tarafından bu göreve getirilmişti.

Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti - Son Dakika
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