El Bilal Toure Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu El Bilal Toure, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

El Bilal Toure, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Toure, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafına oyunu verdi.

"Portre" özel kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçen 24 yaşındaki golcü futbolcu, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını tercih eden siyah-beyazlı futbolcu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" adlı karesini seçti.

El Bilal Toure, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı karesini tercih etti.

"Rengarenk" adlı fotoğrafı seçme nedenini Toure, şu sözlerle anlattı:

"Bu fotoğrafı seçiyorum çünkü benim inancımı temsil ediyor, dua etmeyi yansıtıyor. Ben dindar biriyim, bu yüzden bu kareler benim için her şey demek. Her şeyden önce Allah'a iman ediliyor. Bu fotoğraftaki toplulukta farklı renklerdeki insanları görüyoruz. Ten rengi ne olursa olsun, buraya geldiğimizde herkes birdir ve eşittir. Üstelik Allah tektir. İşte bu fotoğrafı seçme nedenim tam olarak bu."

Gazze'de yaşanan zulme de değinen El Bilal Toure, "Şu an Gazze'de yaşananlara gelecek olursak; bence oradaki insanların çoğu inanç sahibi ve inançlarını korumaya da devam etmeliler. Çünkü bir yaratıcımız var ve her şeye karar veren O'dur. Şu an yaşananlar Allah'ın izniyle gerçekleşti, bu yüzden durumu O'nun takdirine bıraksınlar. İnşallah onlar için her şey düzelecek. Onlara büyük bir güç ve kolaylık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.