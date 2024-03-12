El Salvador, Bitcoin yatırımlarından büyük kazanç elde etti - Son Dakika
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Kripto

El Salvador, Bitcoin yatırımlarından büyük kazanç elde etti

El Salvador, Bitcoin yatırımlarından büyük kazanç elde etti

El Salvador, Başkan Nayib Bukele'nin liderliğinde, Bitcoin yatırımları sayesinde 84 milyon dolarlık bir kâr elde etti. Ülke, son bir yılda Bitcoin'in yüzde 250'lik değer artışı sayesinde Bitcoin varlıklarının değerini 206 milyon doların üzerine çıkardı. El Salvador, 2021'de 'Bitcoin Yasası'nı kabul ederek Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

12.03.2024 11:53  Güncelleme: 12:07
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El Salvador, Başkan Nayib Bukele'nin liderliğinde, Bitcoin (BTC) yatırımları sayesinde 84 milyon dolarlık olağanüstü bir kâr elde ederek kripto para dünyasında adından söz ettiriyor.

El Salvador'da Dijital Varlıklardan 84 Milyon Dolar Kazanç Elde Edildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador, son zamanlarda Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekici bir finansal başarıya imza attı. Başkan Nayib Bukele'nin sosyal medya paylaşımına göre, dört farklı yöntemle elde edilen Bitcoin gelirleri, ülkeyi bölgede öne çıkarıyor.

Eylül 2021'de Bitcoin yatırımlarına başlayan El Salvador, bu dijital varlıklardan 84 milyon dolarlık bir kâr elde etti. Son bir yılda Bitcoin'in yüzde 250'lik değer artışı, El Salvador'un Bitcoin varlıklarının değerini 206 milyon doların üzerine taşıdı. Yatırılan başlangıç sermayesine oranla yüzde 69'luk bir getiri sağlayan El Salvador, 12 ayrı alım işleminde ortalama 42.600 dolarlık fiyattan toplamda 2.681 BTC'ye sahip oldu.

2021'de "Bitcoin Yasası"nı kabul ederek Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olma unvanını kazanan El Salvador, bu tarihi adımla tüm malların, hizmetlerin ve vergilerin Bitcoin ile ödenebilmesini sağladı. Başkan Bukele, ülkenin Bitcoin gelirlerinin sadece varlık alım satımından değil, aynı zamanda vatandaşlık pasaportu programı, Bitcoin madenciliği ve devlet hizmetleri gibi diğer kaynaklardan da geldiğini belirtti.

Bu noktada ülkedeki dikkat çekici bir diğer adım ise "Freedom VISA" programı oldu. Bu programla, en az 1 milyon dolar değerinde Bitcoin veya Tether (USDT) yatırımı yapanlara yılda 1000 kişiye ikamet izni sunuluyor. Son olarak başarılı başvuru sahiplerine uzun süreli ikamet izni verilirken, tam vatandaşlık için de bir yol açılıyor.

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