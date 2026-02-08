Elazığ'a Yeni Okul Müjdesi

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 100'den fazla ilçede okul inşa ettirdiklerini belirterek, "57 ilçede imkanlarımız müsait olmadığı için yapamamıştık. Şimdi onlara başlayacağız. Deprem konutlarını yapınca imkanlarımız kısıtlanmıştı. İmkanlarımız el verdikçe, Elazığlılarla el birliğiyle o okulu da yapacağız" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Genel Ticaret Fuarı açılışına katılmak üzere kente gelen Hisarcıklıoğlu, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından şehirden ayrılmadan önce Elazığ Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın Ankara ziyareti sırasında kendisinden "okul" talebinde bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, bu okulu deprem konutlarının tamamlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.

