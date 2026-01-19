Elazığ'da Haftada 238 Asayiş Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elazığ'da Haftada 238 Asayiş Olayı

Elazığ\'da Haftada 238 Asayiş Olayı
19.01.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 11-18 Ocak 2026'da 238 asayiş olayı meydana geldi, 304 kişi yakalandı, 42'si tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 238 asayiş olayında 304 şahıs yakalanırken 42 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 11-18 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 238 olayda 304 şahıs yakalandı, 42 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 53 bin 214 şahıs ve 21 bin 915 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, bin 719'una cezai işlem uygulanırken 112 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 23 adet trafik kazasında 45 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda, 7 adet tabanca, 7 adet tüfek, 426 adet fişek/kartuş, 5 adet sarjör, 8 adet kesici alet, 62,46 gram esrar, 2 gram kubar esrar, 1.671,09 gram metamfetamin, 224,95 gram bonzai, 6,24 gram bonzai hammaddesi, 487 adet sentetik ecza ve ecstasy, 131 gram kannabionit, 65 gram kannabionit katkılı tütün ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Çalıntı olarak, 1 adet otomobil ve 1 adet buzdolabı kaçak olarak ise, 70.600 dal makaron, 496 kilogram tütün, 179 adet sigara, 2 bin 400 adet ilaç ve 132 kutu bitkisel macun ele geçirilmiştir. Ayrıca kayıp olarak aranan 6 şahıs da bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elazığ'da Haftada 238 Asayiş Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:04
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
14:51
7 maçta şov yaptı İşte Fenerbahçe’nin yeni Skriniar’ı
7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
14:29
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:13:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Elazığ'da Haftada 238 Asayiş Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.