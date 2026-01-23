Elazığ'da Karla Mücadele

(ELAZIĞ) - Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 546 köy yolundan 274 köy yolu açıldı, 259 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Elazığ'da 24 saat boyunca aralıksız yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 546 köy yolundan 274 köy yolu yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. 259 köy yolunun kapalı olduğu ve yol açma çalışmalarının 90 araç ve 120 personelle devam ettiği bildirildi.Öte yandan kar yağışı nedeni ile yolda bir çok araç mahsur kaldı. Kovancılar'da şarampole yuvarlanan bir araç ekiplerin yardımı ile kurtarıldı

İl Genel Sekreteri Cemi Yatkın da Özel İdare personelinin çalışmalarını yerinde izledi. Yatkın'ın incelemeleri sırasında Keban İlçesi Nimri Köyü yolunda mahsur kalan aracın kurtarılma çalışmalarına katıldı.

Kar yağışı nedeni ile Kovancılar'ın Osmanağaköy yolunda şarampole yuvarlanan bir araç özel idare ekiplerince kurtarıldı.