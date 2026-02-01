Elazığ\'da Kuzular Evde Besleniyor

Elazığ'da dünyaya gelen kuzular, don tehlikesine karşı evin içine alındı.

Elazığ'ın Üçağaç köyünde etkili olan aşırı soğuklar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zor durumda bıraktı. Soğuk hava nedeniyle koyunların erken doğum yapması sonucu dünyaya gelen kuzular, don tehlikesine karşı evin içine alındı. Fatih Sevim'e ait sürüde erken doğan kuzular, annelerinin yanlarında yeterince bakılamaması nedeniyle ev ortamında biberonla besleniyor. Aile, kuzuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Kuzularla en yakından ilgilenenlerden biri ise Fatih Sevim'in kızı Havin Sevim oldu. Evde beslenen kuzularla oyunlar oynayan Havin, onlara büyük sevgi gösteriyor. Aile, soğuk havalar geçene kadar kuzuların evde bakılmaya devam edeceğini belirtti. - ELAZIĞ