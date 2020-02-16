Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması - Son Dakika
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Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması

7 saat önce

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması hem yürekleri ısıttı, hem de renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması, System.String[]

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ'da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması hem yürekleri ısıttı, hem de renkli görüntüler ortaya çıkardı.


Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi geçtiğimiz ay 6.8'lik depremle büyük yara alan Elazığ'da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.


Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.


"Koku ve sesten tanıyorlar"


Hayvancılıkla uğraştıklarını ifade eden Mehmet Koç, "Şubat ve Mart aylarında doğum olduktan sonra emzirme ve ayırma işleriyle uğraşıyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında da yaylara çıkıyoruz. Birbirlerini bulmak ve süt emmek telaşındalar. Bunların içgüdüleri bunlar kendi kendilerini koklayarak ve sesten tanıyorlar. En önemlisi sesidir. Sesten tanıyor. Bakıyorsun kuzu öbür taraftan meliyor koyun o köşeden meliyor o meleme esnasında eğliyorlar birbirlerini buluyorlar. Kokuları da önemli en avantajlarından biriside kokularıdır" dedi.


Depremden dolayı okula gidemediğini annesine ve babasına yardım ettiğini dile getiren Yakup Koç ise, "Kuzular 1 ay önce doğdu. Kuzular ve koyunların buluşması da ayrı bir güzel görüntüye sahne oluyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Şahinkaya, Elazığ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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