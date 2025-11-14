Elazığ'da Motosiklet Yangını Dehşeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elazığ'da Motosiklet Yangını Dehşeti

Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ\'da Motosiklet Yangını Dehşeti
14.11.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ\'da Motosiklet Yangını Dehşeti
Haber Videosu

Elazığ'da tamir sırasında motosiklet yangınına yanıcı maddeyle müdahale eden iki kişi alevlerden kaçtı.

Elazığ'da bir tamirhanede tamir sırasında çıkan motosiklet yangınına yanıcı maddeyle müdahale eden iki kişi alevlerin arasında kaldı.

Olay, Sanayi sitesindeki bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan motosiklet tamir için bir iş yerine götürüldü. Burada arızanın nedenini bulmak isteyen 2 kişi, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı.

YANICI MADDEYİ ALEVLERİN ÜZERİNE SERPTİ

Şahıslardan biri yangını söndürmek için şişenin ağzını açarak yanıcı maddeyi alevin üzerine serpti. Yanıcı maddenin bir anda parlamasıyla birlikte alevlerin arasında kalan 2 kişi koşarak dışarı kaçtı.

O ANLAR KAMERALARDA

Şahıslardan biri yine alevi söndürmek için battaniye attı fakat o da tutuşarak yanmaya başladı. Diğer esnafların yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Elazığ, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elazığ'da Motosiklet Yangını Dehşeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş davulları çalıyor Venezuela’ya saldırı planı Trump’a sunuldu Savaş davulları çalıyor! Venezuela'ya saldırı planı Trump'a sunuldu
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı 2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı
Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu Sedat Peker detayı bomba Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu
Şehit babası MHP’li başkana sarılıp “Beni Devlet Bahçeli’ye götürün“ dedi Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi

21:19
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi
20:58
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
20:53
Şanlıurfa’da toz taşınımı Şehir resmen kızıla boyandı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı
20:12
Sedat Peker’in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi
19:42
Gazze’de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar Dünyaya hayati bir çağrıları var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
19:19
23 yaşındaki işçinin feci ölümü Beton parçaları üzerine düştü
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 21:48:45. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Motosiklet Yangını Dehşeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.