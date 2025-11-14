Elazığ\'da Motosiklet Yangını Dehşeti

Elazığ'da bir tamirhanede tamir sırasında çıkan motosiklet yangınına yanıcı maddeyle müdahale eden iki kişi alevlerin arasında kaldı.

Olay, Sanayi sitesindeki bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bozulan motosiklet tamir için bir iş yerine götürüldü. Burada arızanın nedenini bulmak isteyen 2 kişi, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada motosiklet alev aldı.

YANICI MADDEYİ ALEVLERİN ÜZERİNE SERPTİ

Şahıslardan biri yangını söndürmek için şişenin ağzını açarak yanıcı maddeyi alevin üzerine serpti. Yanıcı maddenin bir anda parlamasıyla birlikte alevlerin arasında kalan 2 kişi koşarak dışarı kaçtı.

O ANLAR KAMERALARDA

Şahıslardan biri yine alevi söndürmek için battaniye attı fakat o da tutuşarak yanmaya başladı. Diğer esnafların yangın tüpü ile müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosiklette ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.