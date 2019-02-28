Son Dakika Haberleri: Elbeyli'ye İtfaiye Aracı

Elbeyli'ye İtfaiye Aracı

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçeyi bir İtfaiye aracı daha kazandırdıklarını söyledi.

Elbeyli'ye İtfaiye Aracı, System.String[]
Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçeyi bir İtfaiye aracı daha kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Şimşek, Her geçen gün araç parkına yeni araçlar eklendiğini ifade ederek, " İtfaiye aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. En son temizlik aracından sonra itfaiye aracımızda halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemizde yangın olduğu zaman daha hızlı müdahale edeceğiz. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya bize İtfaiye aracı desteği verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Süleyman Şimşek, Kilis, Elbeyli, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı

İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:11:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elbeyli'ye İtfaiye Aracı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]