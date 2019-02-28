Elbeyli'ye İtfaiye Aracı
1 saat önce
Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçeyi bir İtfaiye aracı daha kazandırdıklarını söyledi.
Kilis
'in Elbeyli
Belediye Başkanı Süleyman Şimşek
, İlçeyi bir İtfaiye
aracı daha kazandırdıklarını söyledi.
Başkan Şimşek, Her geçen gün araç parkına yeni araçlar eklendiğini ifade ederek, " İtfaiye aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. En son temizlik aracından sonra itfaiye aracımızda halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemizde yangın olduğu zaman daha hızlı müdahale edeceğiz. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara
'ya bize İtfaiye aracı desteği verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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