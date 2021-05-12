Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

- Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Çepni Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 NZ 516 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken, Mehmet Y. ve Yunus Emre B. araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı Yunus Emre B., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y. isimli gencin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen vatandaşın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.