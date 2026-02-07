Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yükseldi

07.02.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 3,400 lira en yüksek, 1,547 lira en düşük olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1547 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,18 azalarak 1 milyar 386 milyon 608 bin 89 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 10.00-12.00 saatlerinde 1547 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 575 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 596 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1075 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 15:23:40. #7.11#
SON DAKİKA: Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.