Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti - Son Dakika

Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti

07.05.2021 17:37

2018 yılında atölyede çalışırken fırlayan metal parça, elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün gözüne isabet etmişti. Kanayan yarasını kendi pansuman yaparak geçiren Göv, olaydan 3 yıl sonra gözünün altına mıknatıs tutması sonucu o parçanın içeriye girdiğini gördü. Göv'ün göz altına yerleşen parça operasyonla alındı.

Evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni Mehmet Cihangir Göv'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti. Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti. Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü. Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.

"MIKNATIS SAYESİNDE ÖĞRENDİM"

'Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, "Mıknatıs sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı. Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sadece orada bir sivilce gibi duruyordu. Daha sonra bunu mıknatıs sayesinde öğrendim. Orada siyah bir uç duruyordu. Mıknatısı tutunca anladım ki orada parça kalmış. Ameliyat kararını almak benim için zor oldu. Ama bunun gözüme ileride olumsuz bir etki yaratabileceğini düşündüğüm için bunu oradan aldırmam gerektiğini düşündüm. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Ameliyatımı oldum ve o günün akşamında çıktım. Ben bu konuda hassas davranamadım. 'Ufak bir sıyrıktır' diye düşündüm; ama sıyrık değilmiş parça gelip girmiş" dedi.

"MIKNATIS CİSMİN YERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mustafa Köşker, hastanın durumunu anlatarak, "Gözüne metalik bir yabancı cisim kaçmış. Önce herhangi bir şikayeti olmadığı için doktora başvuruda bulunmamış. Ardından 2 yıl sonra kulaktan dolma bilgilerle mıknatısla alt göz kapağındaki metalik yabancı cismin yerini buluyor ve çıkarmamız için bize başvuruda bulunuyor. Biz de bu metalik cismi küçük bir operasyonla çıkardık. Bu şekildeki olaylarda yani mıknatısla yabancı cisimlerin yerlerinin bulunması kesinlikle önerdiğimiz bir uygulama değil. Herhangi bir travma durumunda böyle bir yaklaşım göz içindeki metal yabancı cismin yerini değiştirerek göze zarar verebilir. Dolasıyla böyle bir travma durumunda kendi kendimize müdahale etmek yerine direkt olarak doktora başvurmak daha doğru bir uygulama olacaktır" diye konuştu.

Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti
Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti
Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti
Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Elektrik teknisyeni, gözünün altındaki metal parçayı yıllar sonra mıknatıs sayesinde fark etti - Son Dakika


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