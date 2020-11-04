Elif bebeği kurtaran ekipte görevli Metin Atik'e plaket ve cumhuriyet altını verildi - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perincek'i kurtaran ekipteki sağlık çalışanı Metin Atik, Edremit Belediyesince plaket ve cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Belediye meclisinde düzenlenen törende, Atik'in İzmir'de görevde olması nedeniyle hediyesi babası Ramazan Atik'e verildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaptığı konuşmada, Metin Atik'in çalışmalarda bulunmasının kendilerini gururlandırdığını ve bundan dolayı hediye verdiklerini söyledi.

Metin Atik'in babası Ramazan Atik de Belediye Başkanı Arslan'a teşekkür etti.