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Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı - Son Dakika

Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı

14.08.2021 14:12
Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı, System.String[]

Ünlü yazar Elif Şafak'tan şaşırtan bir itiraf geldi. Şafak'ın cinsel yönelim açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

İngiltere'de yaşayan Elif Şafak'tan bir itiraf geldi. Şafak biseksüel olduğunu açıkladı.

"KORKTUĞUM İÇİN..."

TED Talks'ta konuşan yazar Elif Şafak, "Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları. Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Biseksüel Nedir? Biseksüel Ne Demektir?

Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için kullanılır.. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen "bi" ve cinsel anlamına gelen "seksüel" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.

ELİF ŞAFAK KİMDİR?

Elif Şafak, 25 Ekim 1971'de Fransa'nın Strazburg şehrinde dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir süre sonra anne ve babası ayrıldı. Elif Şafak, annesi tarafından büyütüldü.

Elif Şafak, ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. "Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı" üzerine master tezinin ardından; ODTÜ siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları" başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi.

Yüksek lisans çalışması sırasında Kem Gözlere Anadolu (1994) adlı öykü kitabını ve ilk romanı Pinhan'ı (1997) yayımladı. Bu eserle Kombassan Vakfı tarafından verilen 1998 Mevlana Büyük Ödülü'nü kazandı. Doktorasının ardından İstanbul'a taşındı ve Şehrin Aynaları'nı (1999) yazdı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "Türkiye ve Kültürel Kimlikler", "Kadın ve Edebiyat" konularında dersler verdi.

Elif Şafak, 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile geniş okur kesimi tarafından tanındı. Bunu iki yıl ara ile yayımlanan Bit Palas (2002) ve İngilizce olarak yazdığı Araf (2004) adlı kitapları izledi.

2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile geniş okur kesimi tarafından tanındı. Sanatçılara verilen bir bursla doktora sonrası çalışması için ABD'ye giden Elif Şafak, çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. 2003-2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. "Edebiyat ve Sürgün", "Bellek ve Politika ", "Müslüman Dünya 'da Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet" konulu dersler verdi.

2005'te Med Cezir adlı kitabında kadın, kimlik, kültürel bölünme, dil ve edebiyat hakkında yazılarını bir araya getirdi. Aynı yıl Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can sağlık ile Berlin'de evlendi.

Doğum sonrası yaşadığı depresyonu, İngilizce olarak kaleme aldığı Siyah Süt adlı otobiyografik romanda anlattı. İki yıl sonra oğlu Emir Zahir'i dünyaya getirerek ikinci kez anne oldu. 2009 yılının Mart ayında yayımlanan AŞK isimli roman, Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eseri ünvanını aldı. 2011 yılında Doğan Kitaptan "İskender" isimli eseri piyasaya çıkmıştır. Kitabın kapak resminde, makyajla erkek haline gelen Elif Şafak'ın kendi fotoğrafı vardır.

Sanatçı, Türkiye'de çeşitli günlük ve aylık yayınlarda yazmaya devam etmektedir.

KİTAPLARI:

Kem Gözlere Anadolu

Pinhan

Şehrin Aynaları

Mahrem

Bit Palas

Araf (The Saint of Incipient Insanities çevirisi)

Beşpeşe

Med Cezir

Baba ve Piç (The Bastard of Istanbul çevirisi)

Siyah Süt

Aşk

Kağıt Helva

Firarperest (kitap)

İskender

Şemspare

Ustam ve Ben

Havva'nın Üç Kızı

Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı
Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı
Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı

Elif Şafak, İstanbul, Edebiyat, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Elif Şafak'ın cinsel yönelimi şaşırttı - Son Dakika Magazin


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