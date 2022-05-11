Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağı için karar verdi! - Son Dakika
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Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağı için karar verdi!

11.05.2022 02:26
Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağı için karar verdi!

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından Donald Trump'ın Twitter yasağı konusunda açıklama yaptı! İşte detaylar...

Twitter'dan hisse satın alan Elon Musk, sosyal medya devinin tamamına sahip olmak için teklif sundu. Teklifi kabul edilen ünlü iş insanının satın alma girişimi devam ediyor. Tesla CEO'su satın alma teklifini sunmadan önce Twitter için kent meydanı benzetmesi yapıp daha özgür ve demokratik olması gerektiğinden bahsetmişti.

Elon Musk, sosyal medya platformunun özgürleştirme düşüncelerinden sonra Twitter'a girişi yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump için de sonunda bir karar verdi. Elon Musk, Financial Times'ın düzenlediği bir araba etkinlikte konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki Elon Musk'ın bu konudaki kararı ne oldu? Habere hep birlikte göz atalım.

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Elon Musk, Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak!

Sosyal medya devi Twitter'ı satın alma işlemleri devam eden Elon Musk, Financial Times'ın düzenlediği bir araba etkinliğinde Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.

Twitter eski başkanının yasak kararı için de hata olduğunu düşünen iş adamı, ek olarak konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Aşırı derecede açık ve aptal olmanın ahlaki açıdan kötü bir karar olduğunu düşünüyorum. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bence bu bir hataydı. Ülkenin büyük bir bölümünü yabancılaştırdı ve Donald Trump'ın sesini duyurmamasıyla sonuçlanmadı."

Twitter, ABD başkanlık seçimlerinden sonra yaşanan kriz nedeniyle şiddet riskini öne sürerek Donald Trump'ın Twitter'da yer almasını yasaklamıştı. Sosyal medyada ve dünyada oldukça ses getiren bu karar, bazı kesimler tarafından eleştirilirken diğerleri tarafından da doğru bulunmuştu. Elon Musk'ın satın almasından sonra ise Donald Trump'ın Twitter yasağı konusunda ne yapacağı merak konusuydu.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın verdiği karar doğru mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak Elon Musk, Avrupa Birliği'ne boyun eğecek! Elon Musk, Avrupa Birliği'ne boyun eğecek!

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Kaynak: Shiftdelete

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