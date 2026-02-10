Emanet Memuru Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda yapılan rutin dışı denetim sonucu 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespit edildiğini ve konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Emanet Memuru olarak görev yapan E.Ö'nün tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2026 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespiti üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın failinin Ankara Batı Emanet Memuru olarak görev yapan E.Ö. olduğu tespit edilmiş, şüpheli emanet memuru alınan ifadesinde atılı suçu ikrar etmiştir. Şüpheli alınan ifadesine müteakip 6 Şubat 2026 tarihinde sevk olunduğu Nöbetçi Ankara Batı 1.Sulh Ceza Hakimliğince zimmet suçundan tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."