Emekli Öğretmen Dolandırıldı, Suç Ortakları İhbar Etti
Emekli Öğretmen Dolandırıldı, Suç Ortakları İhbar Etti

28.01.2026 12:22
İstanbul'da emekli öğretmeni dolandıran 4 kişiden biri, anlaşmazlık nedeniyle ihbarda bulundu.

İstanbul'da 87 yaşındaki emekli öğretmeni dolandıran 4 kişiden birinin, anlaşamadığı suç ortaklarını ihbar ettiği, bunun üzerine şüphelilerin yakalandıkları ortaya çıktı.

Kadıköy'de telefonla aradıkları emekli kadın öğretmen C.A'ya kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve adının Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyip yaşlı kadını dolandıran 4 şüpheliden birinin, aralarında yaşadıkları anlaşmazlık sonucu polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Polise dolandırıldığını söyleyen şüphelinin ihbarı üzerine hareke geçen ekipler, zanlıları Gaziosmanpaşa ve Esenler'de yakaladı.

Tutuklanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 61 bin 100 dolar ele geçirildi, bir iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Öte yandan, mağdurun evine giden polis ekipleri, yaşlı kadının yaşadığı süreci günlüğüne not ettiğini belirledi.

"Hayatımın en zor günleri", "Yalnızlık", "2026 çok kötü başladı" gibi ifadelerin yer aldığı günlük, delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.

Olay

Kadıköy'de 25 Ocak'ta polis merkezine başvuran C.A, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, banka hesaplarının terör örgütünün finansmanında kullanıldığı için hesaplarında Türk lirası olarak bulunan paraları dolara çevirip kendilerine teslim etmesi gerektiğini, yoksa hakkında soruşturma açılarak cezaevine gönderileceğini söylediklerini bildirmişti.

Bankalara giderek hesaplarında bulunan tüm parayı dolara çevirdiğini ve kendisini arayan kişilere Kadıköy'deki evinde 110 bin dolar teslim ettiğini belirten C.A, bilgi almak için polis merkezine geldiğini söylemişti.

Dolandırıldığını polis merkezinde anlayan C.A'nın şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

