Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı - Son Dakika

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Sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi'ndeki Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Emekli polis memuru K.T., pazarda kaybolan cüzdanı için polis merkezine gidip başvuruda bulundu.

CÜZDANININ BULUNMADIĞINI ÖĞRENİNCE SİLAHINA SARILDI

Başvurunun ardından merkezden çıkan K.T. kısa süre sonra geri döndü. Burada bir süre oturan K.T., daha sonra müracaat bölümüne gitti. Henüz cüzdanının bulunmadığını öğrenen K.T., beylik tabancasıyla havaya doğru 3 el ateş etti.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Polis merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, K.T.'yi sakinleştiren polisler elindeki tabancasını aldı. Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Gözaltına alınan K.T. hakkında 'Resmi kurum içerisinde silah atma' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.