Emekli Polis Memuru Genç'e Taziye Mesajı

05.02.2026 16:31
İçişleri Bakanı Yerlikaya, vefat eden emekli polis Mehmet Ali Genç için taziye mesajı yayımladı.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Genç'in ailesi ise mesaj dolayısıyla Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

1963 yılında Türk Polis Teşkilatında göreve başlayan ve uzun yıllar devlete hizmet eden emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç, geçtiğimiz hafta Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybetti. Merhum Genç'in vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan videoda da yer alan Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya mesajında, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle paylaştığımız videoda; 1963 yılında o asil üniformayı giyip göreve başlamış, ömrünü devletine ve milletine adamış emekli Polis Memurumuz Mehmet Ali amcamızı geçen hafta kaybettik.

Merhum Mehmet Ali Genç amcamıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Merhumun eşi Ayşe Genç, yayımlanan taziye mesajı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımıza taziye mesajları için çok teşekkür ederim" dedi.

Oğlu emekli Polis Memuru Mesut Genç ise "Bakanımızın Emniyet Teşkilatının 180'inci yılı dolayısıyla paylaştığı video hepimizi gururlandırdı. Babam da bu gururu yaşadı. Vefatından sonra yayımlanan taziye mesajı da bizleri onurlandırdı. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kızı Fatma Kırıt da "Taziye mesajında bulunan bakanımıza teşekkür ederiz. Babamızın anısını yaşattığı için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Merhumun ailesi, taziye süresince kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost, meslektaş ve vatandaşlara da teşekkür etti.

Ömrünü vatana hizmetle geçiren emekli Polis Memuru Mehmet Ali Genç, geçtiğimiz hafta dualarla son yolculuğuna uğurlanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Genç, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Polis, Yerel, Son Dakika

