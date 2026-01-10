Emekliler Açlık Sınırında Yaşıyor - Son Dakika
Emekliler Açlık Sınırında Yaşıyor

10.01.2026 13:57
CHP'li Gürer, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve emeklilerin iş aramak zorunda kaldığını belirtti.

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının açlık sınırı altında kalmasının emekliyi yaşamak için yeniden iş aramaya sürüklediğini söyledi. En düşük emekli maaşı yanında tüm emekli maaşlarında seyyanen artışın şart olduğunu belirten Gürer, memur emekli maaşlarının da enflasyon karşısında eridiğini kaydetti.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor. Nöbete katılan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, destek için gelen emekli sendika ve dernekleri ile görüştü.

Gürer, intibak yasası çıkarılması, ilaç katkı payı kaldırılması, evi olmayan emekli kira yardımı yapılması, emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde olması ile aylık bağlama oranın 2008 öncesine getirilmesi için verdiği kanun tekliflerini anlattı. Gürer, "16 milyon emekli hakkını ararsa alır ve açlık sınırı altında değil insanca yaşayacağı ücrete erer" dedi.

Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanı'nın belirlediğini belirten Gürer, verilen maaş artışının yetersiz kaldığını mutlaka artırılması gerektiğini söyledi.

Gürer, "2025 yılında asgari ücretle eşitlenen en düşük emekli maaşı, 2026 yılına gelindiğinde asgari ücretin yüzde 30 gerisine düşerek emekliyi toplumun en fakir gelir durumuna getirildi" diye konuştu.

"İktidar, emekliye asgari çalışma koşullarını bile reva görmedi"

Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin yasal tanımına dikkat çekerek iktidarı eleştirdi. Asgari ücretin gıda, konut, sağlık ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçları karşılamak için gereken en alt sınır olduğunu hatırlatan Gürer, "Eğer devlet, bir insanın insanca yaşayabilmesi için gereken sınırı 28 bin 75 TL olarak belirlediyse, emekliye 20 bin TL vermek nasıl anlatılır. Devlet, emeklisini kendi belirlediği insani yaşam sınırının altında bırakarak emekliyi yok saymaktadır" dedi.

Rakamların sadece maaş kaybını değil, sosyal yaşam daralması da getirdiği belirten Gürer, geçinemeyen emeklilerin yeniden iş gücüne katılımı önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti. 2018 yılında çalışan emekli sayısının 687 bin 525 kişi olduğunu belirten Gürer bu sayının 2025 yıında 3 buçuk kat artarak 2 milyon 165 bin 956 kişiye yükseldiğini söyledi.

Ömer Fethi Gürer, bu artışın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Emekli eskiden asgari ücretliden daha müreffeh bir hayat sürerken bugün toplumun en alt gelir grubunun dahi altına itilmiştir. 2 milyonun üzerinde emeklinin ilerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda kalması, AKP iktidarının emekliye emekliliği çok görmesininde göstergesidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

