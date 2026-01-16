Emekliler Bilecik'te Ekonomik Sıkıntıları Dile Getirdi - Son Dakika
Emekliler Bilecik'te Ekonomik Sıkıntıları Dile Getirdi

16.01.2026 17:45
Bilecik'te emekliler, ekonomik zorlukları ve taleplerini kamuoyuna açıkladı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Birleşik Emekliler Sendikası ile Tüm Emekliler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen basın açıklamasında emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve talepler dile getirildi. Birleşik Emekliler Sendikası yöneticisi Küsin Demiröz, "Geçmişte çay simit hesabı ile dönemin iktidarına 'Bu vatandaşın faturasını kim ödeyecek, çocuğunun okul masrafını kim karşılayacak, kirasını kim ödeyecek, bu zalim iktidar benim halkıma çay ve simidi çok görüyor' diyenler, maalesef bugün emekliyi çay ve simidi arar hale getirmiştir. Biz de emekliler olarak diyoruz ki; AKP öncesi en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı." dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası ile Tüm Emekliler Derneği, Bilecik'te ortak basın açıklaması yaptı. Sendika ve dernek üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Birleşik Emekliler Sendikası yöneticisi Küsin Demiröz şunları söyledi:

"5 Ocak'ta TÜİK enflasyon verilerinin açıklandığı tarihten itibaren iktidar bir tiyatro oyunu sergilemektedir. Oyuncular ise TÜİK, Çalışma Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, AKP Grup Başkanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanıdır. Oyunun adı, 'alavere dalavere emekliler sefalete'. Maalesef oyunculukta o kadar ustalaşmışlar ki önce emeklinin cebinden alıyorlar, sonra aldıklarının küçük bir kısmını lütuf gibi verip emekliyi sevindiriyorlar. Biz emekliler ise 24 yıldır aynı oyunu izlemekten her defasında sıkılmadık.

"AKP öncesi en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı"

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, verdikleri ücretin sadaka ücreti olduğunun farkında olmalı ki '2026 Temmuz ayına kadar emeklilerin yaşam koşullarını takip edeceğiz, gerekirse temmuzda bir iyileştirme yapacağız' diyor. Bu da gösteriyor ki Bakan ve AKP'li yöneticiler toplumdan ve halktan o kadar kopmuşlar, o kadar yabancılaşmışlar ki halen emeklinin artık yaşamadığının farkında değiller. Geçmişte çay simit hesabı ile dönemin iktidarına 'Bu vatandaşın faturasını kim ödeyecek, çocuğunun okul masrafını kim karşılayacak, kirasını kim ödeyecek, bu zalim iktidar benim halkıma çay ve simidi çok görüyor' diyenler, maalesef bugün emekliyi çay ve simidi arar hale getirmiştir. Biz de emekliler olarak diyoruz ki; AKP öncesi en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 40 fazlasıydı.

"En düşük emekli aylığı 41 bin lira olmalı"

17 milyon emekli adına taleplerimiz şunlardır: En düşük emekli aylığının 41 bin lira olması, emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine eşitlenmesi, emeklilerden sağlık muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılması, emekli sendikalarının yasal statüde tanımlanması, emekli maaş ve özlük haklarının emekli sendikaları ile toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi. Biz dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kalıcı olan emeklilerimiz; gidici olanlar emekliyi yok sayanlardır."

Kaynak: ANKA

