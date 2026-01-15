Emekliler Burhaniye'de Eylem Yaptı: En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekliler Burhaniye'de Eylem Yaptı: En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmeli

15.01.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Burhaniye'de eylem yaptı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - DİSK'e bağlıDevrimci Emekliler Sendikası (DEV Emekli-Sen) ve Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının iyileştirilmesi talebiyle Burhaniye'de eylem yaptı.

Burhaniye'deki eylem, çok sayıda emekliyi bir araya getirdi. Şehit Turhan Bayrak Parkı'nda toplanan emekliler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme Burhaniye Halk İnisiyatifi ile CHP İlçe Teşkilatı da destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamalarda emeklilerin talepleri dile getirilirken, etkinlik halaylarla sona erdi. Eylemde "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

DİSK-DEV Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül ile Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin basın açıklaması yaptı.

Selma Püskül konuşmasında, "Taleplerimiz nettir, pazarlığa kapalıdır. En düşük emekli maaşı derhal asgari ücret seviyesine yükseltilmedir ve asgari ücret açlık sınırının altında olmamalıdır. Tüm emeklilere acilen kayıplarını telafi edecek seyyanen zam yapılmalı. Aylık bağlama oranları ve katsayı derhal 2008 öncesi sisteme döndürülmelidir. Yandaşlara 3-5 yerden maaş bağlayanlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin ise "Sadece en düşük emeli aylığına yapılan bin 62 liralık artış, göstermelik düzenleme emeklilerin sefaletinin üzerini örtmemektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Burhaniye'de Eylem Yaptı: En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:06:57. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliler Burhaniye'de Eylem Yaptı: En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.